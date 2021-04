가수 씨엘 /사진 = 씨엘 인스타그램

가수 씨엘이 살이 쫙 빠진 외모로 작은 얼굴을 뽐냈다.씨엘은 23일 자신의 인스타그램을 통해 "what kind of dinosaur are you?"(당신은 어떤 공룡인가요?)라고 적고 사진을 게재했다.사진에서 씨엘은 여러 공룡 모형을 품에 안고 카메라를 응시했다. 마치 과거 리즈시절로 돌아간듯 뚜렷한 이목구비와 작은 얼굴로 시선을 끌었다.씨엘은 지난 2월 26일 돌아가신 어머니를 향한 사모곡 'Wish You Were Here'(위시 유 워 히어)를 발표했다. 앨범 발표를 위해 계속 곡 작업 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr