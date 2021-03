딘딘, 신생아 조카 공개

"띤삼촌, 니꼴로"

사진=딘딘 인스타그램

래퍼 딘딘이 갓 태어난 조카를 공개했다.딘딘은 4일 자신의 인스타그램에 "저 삼촌 됐습니다!"며 "Welcome to our family Niccolò Yoojin Nannini. 띤삼촌. 니꼴로"라는 글을 올렸다. 또 다른 글에서 딘딘은 "니꼴로. 내 조카. 사랑해. 귀여워"라며 "당분간 피드가 니꼴로로 도배될 것 같은 느낌"이라고 적었다. 함께 공개한 사진 속에는 딘딘의 조카인 니꼴로의 모습이 담겼다. 올망졸망 귀여운 이목구비가 눈길을 사로잡는다.딘딘은 전날 SBS 파워FM '딘딘의 뮤직하이' 진행 도중 이탈리아에 있는 작은 누나의 출산 소식을 알리며 감격스러워 했다. 딘딘의 작은 누나는 이탈리아인과 결혼해 현재 이탈리아에 거주 중인 것으로 알려졌다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr