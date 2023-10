/ 사진제공=빅히트뮤직

투모로우바이투게더가 신보로 써클차트에서 2관왕을 차지하며 흥행 순항 중이다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL'이 19일 발표된 써클차트 최신 주간 차트(2023년 40주 차/집계 기간 10월 8~14일)에서 앨범 부문과 리테일 앨범 부문에서 나란히 1위에 올랐다. 또한, 정규 3집의 위버스 앨범은 두 차트에서 각각 4위에 자리했다.타이틀곡 'Chasing That Feeling'은 다운로드 차트 3위, BGM 차트 11위, V 컬러링 차트 52위, 디지털 차트 87위 등 총 5개 차트에 진입했다. 이 중 다운로드 차트에서는 'Chasing That Feeling'을 포함해 이번 앨범에 수록된 10곡이 모두 차트인했다.투모로우바이투게더는 오리콘에 이어 빌보드재팬 최신 차트(10월 18일 자)에서도 정상으로 직행, 일본 내 뜨거운 관심을 입증했다. '이름의 장: FREEFALL'은 '핫 앨범'과 '톱 앨범 세일즈' 차트에서 각각 1위를 차지했고, '다운로드 앨범' 차트에서는 3위에 자리했다.앞서 '이름의 장: FREEFALL'이 오리콘 10월 23일 자 차트에서 '주간 앨범 랭킹' 1위로 직행하면서 투모로우바이투게더는 해외 아티스트 '앨범 연속 1위 획득 작품 수' 1위(9개) 신기록 행진을 지속했다.한편, 투모로우바이투게더는 19일 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 'Chasing That Feeling' 무대를 펼칠 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr