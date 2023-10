앤팀(&TEAM), 1월 15일 첫 정규 앨범으로 컴백…팀 정체성 담은 로고모션 공개

'하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)이 오는 11월 15일 첫 정규 앨범으로 돌아온다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 11일 0시 공식 SNS에 첫 정규 앨범의 로고모션을 게재했다. 로고모션에 따르면, &TEAM의 신보는 'First Howling : NOW'라는 앨범 명으로 내달 15일 오후 6시에 발매된다. 'First Howling : NOW'는 데뷔 앨범 'First Howling : ME'와 미니 2집 'First Howling : WE'에 이어 'First Howling' 시리즈를 집대성한 앨범이다.로고모션 영상에는 같은 모양의 작은 정육면체가 합쳐져 'NOW'라는 글자가 새겨진 큰 정육면체를 만드는 과정이 담겼다. 완성된 'NOW'에서 강렬한 빛이 발산되는데, 이는 당당하게 세계로 뻗어 나가는 &TEAM의 의지와 결속력, 넘치는 에너지로 앞을 향해 달려 나가는 그룹의 정체성을 내포한다.&TEAM은 지난 6월 미니 2집 'First Howling : WE'로 한국과 일본에서 활발한 활동을 펼치며 한층 성장한 실력을 증명했다. 이들은 데뷔한 지 1년도 지나지 않은 시점에, 첫 정규 앨범으로 '초고속 컴백'해 전 세계 팬들을 만난다.&TEAM은 로고모션을 시작으로, 'First Howling : NOW'의 다양한 프로모션 콘텐츠를 차례로 공개할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr