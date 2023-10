'컴백 D-1' 라잇썸, '허니 오어 스파이스' 두 번째 티저 공개

그룹 LIGHTSUM(상아, 초원, 나영, 히나, 주현, 유정)이 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.큐브 엔터테인먼트는 10일 0시 공식 SNS 채널을 통해 LIGHTSUM(라잇썸)의 미니 2집 타이틀곡 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스) 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 오픈했다.11일(수) 컴백을 하루 앞두고 공개된 뮤직비디오 티저에는 과감한 스타일링과 레드 립 포인트로 비주얼 변신에 도전한 LIGHTSUM 멤버들의 모습이 담겼다. 뿐만 아니라 이번 티저 영상을 통해 타이틀곡 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스) 음원의 일부가 공개, 중독성 강한 멜로디로 팬들과 리스너들의 귀를 사로잡을 것을 예고하고 있다.약 1년 5개월 만에 신보로 컴백하는 LIGHTSUM은 타이틀곡 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)를 포함해 총 6곡이 수록된 동명의 미니 2집 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)를 통해 장르를 넘나드는 다양한 음악적 색채를 표현해낼 전망이다.한편, 'Honey or Spice'(허니 오어 스파이스)는 오는 11일(수) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr