임영웅 /사진=텐아시아 DB

임영웅 /사진제공=물고기컴퍼니

임영웅 /사진제공=물고기컴퍼니

다음은 임영웅이 공식 팬카페에 남긴 글 전문

가수 임영웅이 신곡 'Do or Die'로 음원 차트 1위를 휩쓴 소감을 밝혔다.임영웅은 9일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 'Do or Die'를 발매했다. 'Do or Die'는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 곡. 'London Boy'(런던보이)와 '모래 알갱이'에 이어 또 한 번 임영웅이 작사에 참여했다.임영웅은 'Do or Die'를 통해 스타일링은 물론, 화려하고 강렬한 퍼포먼스를 소화했다. 발매에 앞서 공개된 'Do or Die' 뮤직비디오는 스케일, 신비로운 영상미 등을 앞세워 높은 조회수를 기록, 인기 급상승 동영상 1위에 등극하기도. 또한 각종 온라인 음원 사이트 차트 1위를 휩쓸었다.임영웅은 공식 팬카페를 통해 소감을 남겼다. 그는 "여러분 드디어 기다리던 Do or die가 공개되었습니다! 처음으로 도전하는 EDM 곡 인데요! 이번엔 팬 여러분들과 그냥 신나게 뛰어놀 수 있는 곡을 하자라는 생각으로 시작한 곡이 EDM이 되고, 댄스곡이 되었습니다"라고 말했다.이어 "발매 3시간 만에 차트 1위를 감격스럽습니다. 여러분들도 몸이 근질근질하셨군요. 이 노래 들으시면서 신나는 마음 감추지 마시고, 같이 미친 듯이 놀아봅시다!!!ㅎㅎㅎ 항상 기적을 행하시는 우리 영웅시대 가족 여러분! 늘 건강하고, 행복하시길 바랍니다! 건행"이라고 덧붙였다.여러분 드디어 기다리던 Do or die가 공개되었습니다!처음으로 도전하는 EDM곡 인데요!이번엔 팬 여러분들과 그냥 신나게 뛰어놀 수 있는 곡을 하자라는 생각으로 시작한 곡이 EDM이 되고, 댄스곡이 되었습니다발매 3시간만에 차트 1위를... 감격스럽습니다여러분들도 몸이 근질 근질하셨군요이 노래 들으시면서 신나는 마음 감추지 마시고,같이 미친듯이 놀아봅시다!!!ㅎㅎㅎ항상 기적을 행하시는 우리 영웅시대 가족여러분!늘 건강하고, 행복하시길 바랍니다!건행강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr