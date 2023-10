/ 사진제공=영웅시대

가수 임영웅 새 디지털 싱글 'Do or Die' 뮤직비디오 티저가 유튜브 인기 급상승 동영상 TOP2에 오르며 또 한 번 인기를 입증했다.지난 5일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 공개된 'Do or Die' 뮤직비디오 두 번째 티저 영상은 6일 오전 38만회를 기록 하면서 유튜브 인기 급상승 동영상 2위에 올랐다.해당 티저에는 마이크에 둘러싸인 임영웅의 모습을 비롯해 카리스마 넘치는 눈빛과 화려한 빛 안에서 반짝이는 모습 등이 담겼다.특히 파워풀한 퍼포먼스를 선보이고 있는 임영웅의 모습은 180도 달라진 매력을 뿜어냈다.한편, 임영웅은 오는 9일 오후 6시 신곡 'Do or Die'를 공개하며, 27일~29일, 11월 3일~5일 KSPO DOME에서 2023 전국투어 콘서트 'IM HERO'(아임 히어로) 서울 공연을 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr