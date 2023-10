임영웅 / 사진제공=물고기뮤직

가수 임영웅이 눈빛만으로 설렘 지수를 높이고 있다.6일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 ‘Do or Die’ 콘셉트 포토가 공개됐다.공개된 콘셉트 포토 속 제복을 입고 있는 임영웅은 반할 수밖에 없는 치명적인 눈빛을 자랑하거나, 세련된 스타일링으로 자신의 매력을 더욱 끌어올리고 있다. 몽환적이고 신비한 분위기까지 풍기는 임영웅의 모습은 신곡 ‘Do or Die’에 대한 기대치를 높이는 건 물론, 180도 달라진 반전 매력도 예고하고 있다.임영웅은 강렬한 비트가 돋보였던 뮤직비디오 두 번째 티저 공개로 컴백에 대한 궁금증을 더한했다. 신곡 ‘Do or Die’는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 노래로, 임영웅이 작사에 참여했다.임영웅의 ‘Do or Die’는 오는 9일 오후 6시에 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 뮤직비디오는 8일 오전 8시에 최초 공개된다.임영웅은 2023 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’(아임 히어로)도 개최한다. 콘서트의 시작인 서울 공연은 10월 27일, 28일, 29일 그리고 11월 3일, 4일, 5일에 KSPO DOME에서 열리며, 11월 24일과 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 대구 콘서트가 진행된다.이후 부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에, 대전컨벤션센터 제2전시장에서 펼쳐지는 대전 콘서트는 12월 29일, 30일, 31일이며, 광주 콘서트는 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일에 열린다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr