/ 사진제공=동요엔터테인먼트

DKZ(디케이지) 유닛 NINE to SIX(나인투식스)가 타이베이서 글로벌 쇼케이스 투어의 성공적인 시작을 알렸다.NINE to SIX(종형, 민규)는 지난 1일 타이베이에서 'NINE to SIX 'GOOD TO YOU' SHOWCASE TOUR in TAIPEI'를 열고 현지 팬들과 만났다. 타이베이는 쇼케이스 투어의 출발점으로, '퍼포먼스형 아이돌'다운 NINE to SIX의 다채로운 매력을 과시했다.이날 NINE to SIX는 싱글 1집 'GOOD TO YOU'(굿 투 유)의 타이틀곡 'Don't Call Me'(돈 콜 미)에 이어 후속곡 '끄덕 (Nod)' 무대로 열기를 달궜다. 특히, 이들은 현지 인기 드라마 '상견니' OST '想見你想你想見你' 커버 무대를 비롯해 DKZ의 'Universe'(유니버스), '너로 인해 완벽해'를 유닛 버전으로 새롭게 소화하며 팬들의 뜨거운 호응을 이끌었다. '워킹돌' 콘셉트를 살린 다양한 코너로 팬들과 한층 가까이서 소통하며 감동을 선사했다.타이베이에서 첫 쇼케이스를 마친 종형은 "팬 여러분의 사랑 덕분에 쇼케이스 투어를 행복하게 시작할 수 있었던 것 같다. NINE to SIX로, 또 DKZ로 앞으로 더 자주 만날 수 있게 노력하겠다"라고 소감을 밝혔다.이어 민규는 "뮤지컬 '삼총사' 공연 이후 팬분들과 타이베이서 만나게 돼 설레서 잠도 못 잤다. 공연 내내 응원 많이 해주셔서 오히려 에너지를 받은 것 같아 행복했다"라고 팬들에게 고마움을 전했다.한편, NINE to SIX는 타이베이를 시작으로 쇼케이스 투어 'NINE to SIX 'GOOD TO YOU' SHOWCASE TOUR'에 돌입한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr