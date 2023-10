/ 사진제공=타마고 프로덕션

'김계란 걸밴드' QWER(큐더블유이알)이 'Harmony from Discord'(하모니 프롬 디스코드)로 데뷔한다.QWER(쵸단, 마젠타, 냥뇽녕냥, 이시연)은 지난 4일 공식 SNS에 싱글 1집 'Harmony from Discord'의 콘셉트 포스터를 게재했다. 공개된 사진에는 발랄한 무드의 핑크톤 배경 위로 리본이 자유로이 펼쳐져 있다. 각각의 가장자리에는 Q·W·E·R이 삽입돼 보는 재미를 더한다.특히, 콘셉트 포스터를 통해 데뷔 싱글명을 공개해 눈길을 끈다. 'Harmony from Discord'는 각기 다른 삶, 다른 스토리를 지닌 멤버들이 모여 하나의 하모니를 완성해 가는 여정을 예고한다. 서로 다른 공간에 존재하던 이들이 만들어 낼 눈부신 시너지에 기대가 모인다.QWER은 인기 크리에이터 쵸단(Q)과 마젠타(W), 410만 팔로워를 소유한 틱톡커 냥뇽녕냥(E), 일본 아이돌 NMB48 출신 이시연(R)까지 독특한 이력의 멤버들로 구성됐다. 온라인 게임을 이끌어 가는 스킬 키 Q·W·E·R처럼, 이들의 각기 다른 개성과 매력으로 다채로운 음악을 완성해 가겠다는 포부가 담겼다. 네 멤버는 총 1,000만 명에 육박하는 SNS 팔로워를 지니고 있는 만큼, 음악에 대한 열정과 높은 팬덤 인기를 바탕으로 'K팝 최애 걸밴드'로 거듭날 전망이다.한편, QWER은 뉴미디어 콘텐츠 스튜디오 3Y코퍼레이션의 타마고 프로덕션이 기획·제작하는 글로벌 걸밴드 프로젝트 '최애의 아이들'을 통해 완성된 그룹으로, 오는 18일 가요계에 정식 데뷔한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr