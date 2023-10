/ 사진=물고기컴퍼니 제공

가수 임영웅이 강렬한 퍼포먼스를 예고했다.5일 오전 임영웅의 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 ‘Do or Die’ 뮤직비디오 두 번째 티저가 공개됐다.웅장한 비트로 시작되는 티저에는 마이크에 둘러싸인 임영웅의 모습을 비롯해 카리스마 넘치는 눈빛과 화려한 빛 안에서 반짝이는 모습 등이 담겨 눈길을 끌고 있다.특히 온몸을 흔들 수밖에 없는 사운드와 파워풀한 퍼포먼스를 선보이고 있는 임영웅의 모습이 돋보여 180도 달라진 매력이 강조, 대중을 단번에 사로잡고 있다.‘Like It's Do or Die’라는 가사의 한 구절과 함께 여운을 안기는 엔딩은 임영웅의 신곡에 대한 기대치까지 끌어올리고 있다.오는 9일 오후 6시에 각종 음원사이트를 통해 ‘Do or Die’를 공개하는 임영웅은 2023 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’(아임 히어로)로 또 한번 전국을 하늘빛으로 물들일 예정이다.콘서트의 포문을 열 서울 공연은 10월 27일, 28일, 29일 그리고 11월 3일, 4일, 5일에 KSPO DOME에서 개최되며, 11월 24일과 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 대구 콘서트가 열린다.그 후 부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에, 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열리는 대전 콘서트는 12월 29일, 30일, 31일이며, 광주 콘서트는 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일에 펼쳐진다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr