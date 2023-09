/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스가 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈) 뮤직비디오로 유튜브 1억 뷰를 돌파하고 다시 한번 신기록을 세웠다.올해 1월 20일 공개된 트와이스 오리지널 영어 싱글 'MOONLIGHT SUNRISE' 뮤비는 15일 오후 23시 29분경 유튜브 조회 수 1억 건을 넘어섰다.이로써 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'Talk that Talk'(톡댓톡)까지 17편의 모든 활동곡과 4편의 일본 발표곡 그리고 첫 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)과 'MOONLIGHT SUNRISE'까지 총 23편의 뮤비를 억대 조회 수 반열에 올리며 전 세계 여성 그룹 중 '1억 뷰 이상 뮤비 최다 보유' 기록을 수성 및 경신하는 쾌거를 이뤘다.'MOONLIGHT SUNRISE'는 사랑할 때 느끼는 감정과 설렘을 환한 달빛, 떠오르는 태양에 빗대어 표현한 마이애미베이스 기반의 팝곡. K팝 히트곡 메이커 이어어택(earattack)과 이우현이 작사, 작곡, 편곡했고 미국 아카펠라 여성 그룹 시티즌 퀸(Citizen Queen)의 멤버 니나 앤 넬슨(Nina Ann Nelson), 케이디 달리(Kaedi Dalley)가 작사, 작곡에 참여했다.최근 트와이스는 미니 앨범 'READY TO BE'(레디 투 비)로 미국 유력 음악 매거진 롤링스톤(Rolling Stone)이 선정한 '2023년 베스트 앨범'(The Best Albums of 2023 So Far)에 K팝 걸그룹으로서 유일하게 이름을 올렸다. 롤링스톤은 "고정관념을 깨부수고 음악 장벽을 허물었다. K팝 시장에서 가장 주목받는 그룹 트와이스의 자신감이 엿보이는 앨범"이라 호평해 화제를 모았다.한편 트와이스는 전 세계 25개 도시 44회 대규모의 다섯 번째 월드투어를 전개하고 있다. 각 현지 시간 기준 9월 23일~24일 태국 방콕, 30일과 10월 1일 필리핀 불라칸, 11월 4일 호주 멜버른, 12월 16일~17일 일본 나고야, 23일 인도네시아 자카르타, 27일~28일 일본 후쿠오카, 내년 2월 2일~3일 멕시코 멕시코 시티, 6일~7일 브라질 상파울루 등지에서 공연을 펼친다.오는 10월 21일 오후 1시와 7시에는 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 '2023 TWICE FANMEETING '(2023 트와이스 팬미팅 <원스 어게인>)을 열고 원스(팬덤명: ONCE)와 8주년을 기념한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr