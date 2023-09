/ 사진제공=쏘스뮤직

르세라핌(LE SSERAFIM)이 일본 3개 도시, 6회 공연을 성황리에 마무리했다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)은 지난달 23~24일 나고야를 시작으로, 8월 30~31일 도쿄, 9월 6~7일 오사카까지 일본 3개 도시에서 첫 단독 투어 ‘2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN JAPAN’을 개최했다.데뷔 1년여 만에 초고속으로 단독 투어를 개최하며 화제를 모은 르세라핌은 서울에 이어 일본에서도 전 공연을 매진시켰고, 일본에서만 총 6만 관객을 동원해 압도적인 티켓 파워를 입증했다.르세라핌은 이번 공연에서 히트곡 ‘FEARLESS’, ‘ANTIFRAGILE’(안티프래자일), ‘UNFORGIVEN (Feat. Nile Rodgers)’, ‘Blue Flame’을 일본어로 선보이고, 일본 오리지널곡인 ‘Choices’ 퍼포먼스를 최초 공개하는 등 현지 팬들을 위한 맞춤형 무대로 큰 호응을 얻었다.또한, 강렬한 안무가 몰아치는 ‘The Great Mermaid’, ‘Impurities’, ‘The Hydra’, ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’부터 감미로운 보컬이 돋보이는 ‘Sour Grapes’, ‘Good Parts (When the quality is bad but I am)’와 신곡 ‘We got so much’까지 다채로운 세트리스트는 팬들에게 잊지 못할 추억을 선물했다.“너 내 동료가 돼라”라는 가사로 인기를 끌고 있는 ‘Fire in the belly’가 매 공연의 마지막을 장식했고, 관객들은 끝까지 노래를 따라 부르며 여운을 즐겼다.르세라핌은 마지막으로 “이렇게 큰 공연장이 피어나(FEARNOT, 팬덤명)로 가득 찼다는 사실이 믿기지 않는다. 다섯 멤버가 함께이기에 가능한 일인 것 같다. 피어나 분들의 존재만으로 저희는 더 강해지고, 편안함을 느낀다. 계속해서 함께 행복한 추억을 만들어 나갈 수 있게 노력하겠다. 언제나 과분한 사랑을 주셔서 감사하다. 더 성장한 모습으로 돌아오겠다”라는 소감으로 일본 공연을 마무리했다.한편, 르세라핌은 홍콩(9월 30일~10월 1일), 자카르타(10월 3일), 방콕(10월 7~8일)에서 단독 투어 ‘2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’’를 이어간다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr