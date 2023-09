세븐틴·스트레이키즈, TMA 출연 [공식]

더팩트 뮤직 어워즈 (THE FACT MUSIC AWARDS, TMA)는 "그룹 세븐틴(Seventeen), 스트레이 키즈(Stray Kids)가 '2023 더팩트 뮤직 어워즈' 4차 라인업에 이름을 올렸다고 6일 밝혔다.세븐틴은 지난 4월 발매한 미니 10집 'FML'로 미국 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 9주 연속 진입하며 최장기간 차트인 신기록 행진을 세웠다. K-POP 아티스트 최초 단일 앨범으로 판매량 620만 장을 거뜬히 넘기는 대기록을 작성하며 막강한 글로벌 파급력을 증명했다.지난달 첫 일본 베스트 앨범 'ALWAYS YOURS'(올웨이즈 유어스)를 발매하며 오리콘 차트 정상을 밟은 세븐틴은 6일 도쿄 돔을 시작으로 일본 다섯 개 도시를 돌며 데뷔 이래 최대 규모의 일본 돔 투어 'FOLLOW' TO JAPAN'(팔로우 투 재팬)을 진행한다.스트레이 키즈는 지난 6월 발매한 정규 3집 '★★★★★'(5-STAR)로 ‘ODDINARY'(오디너리), 'MAXIDENT'(맥시던트)에 이어 '빌보드 200' 정상에 세 번 연속 오르는 대기록을 썼다. 또 누적 판매량 500만 장을 돌파하며 펜타 밀리언셀러 타이틀을 거머쥐는 등 가요계 역사를 새로 쓰고 있다.뿐만 아니라 역대 타이틀곡 '神메뉴'(신메뉴), 'Back Door'(백 도어)', '소리꾼', 'MANIAC'(매니악) 등 네 개의 뮤직비디오로 유튜브 조회수 2억 뷰 반열에 오르며 롱런 인기몰이 중이다. K-POP 4세대 보이그룹 최초 일본 4대 돔 공연장 입성 및 전석 매진에 성공한 스트레이 키즈는 지난달 16일 포문을 연 데뷔 첫 돔 투어 'Stray Kids 5-STAR Dome Tour 2023'(파이브스타 돔 투어 2023)로 상승세를 견인한다.TMA는 오는 10월 10일 인천 남동 체육관 개최.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr