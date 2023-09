/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 트와이스 다현과 함께 출연한 신곡 '이것밖에는 없다'의 뮤직비디오 비하인드 컷을 공개했다.Young K는 9월 4일 정규 1집 'Letters with notes'(레터스 위드 노트)를 발매하고 컴백했다.뮤비는 트와이스 다현이 의기투합해 열연을 펼치고 몰입감을 높였다. 팬들은 "뮤비에 다현이 등장해 새롭고 신선했다", "영케이와 다현의 섬세한 표현력이 돋보인다"며 호평을 보냈고 이에 JYP엔터테인먼트는 6일 '이것밖에는 없다' 뮤비 촬영 현장 비하인드 포토를 선보였다.Young K는 컴백 기념 인터뷰 자리에서 다현의 뮤비 출연에 대해 "현장에서 열정적으로 연기에 임해주어 감사했고 영광이었다"라고 고마움을 표했다.Young K의 정규 1집 'Letters with notes'는 우리말로 '음표로 쓴 편지', '음을 붙인 편지'를 의미한다. Young K는 타이틀곡을 비롯해 '오늘만을 너만을 이날을', 'let it be summer'(렛 잇 비 서머), '꿈꾼 (Dreamer)', 'Bungee Jumping'(번지 점핑), 'natural'(내추럴), 'STRANGE'(스트레인지), 'SOUL (Feat. 최엘비)'(소울), 'playground'(플레이그라운드), 'babo'(바보), 'what is..'(왓 이즈..)까지 신곡 11트랙 전곡 작사, 작곡에 참여해 싱어송라이터로서 역량을 빛냈다.신보는 5일 기준 인도네시아, 태국 등 여러 해외 아이튠즈 앨범 차트 1위 및 국내 애플뮤직 톱 앨범 차트 1위를 기록했다.한편 Young K는 해외에서 첫 솔로 콘서트를 열고 글로벌 행보에도 박차를 가한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr