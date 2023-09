비투비 임현식, 단독 콘서트로 돌아온다

비투비 임현식이 단독 콘서트를 개최한다.큐브 엔터테인먼트는 오늘(5일) 비투비의 공식 SNS 채널을 통해 임현식의 콘서트 '2023 임현식 콘서트 [DIVE INTO YOU]'의 포스터를 공개했다.공개된 포스터에는 푸른 바다 사이를 걷고 있는 임현식의 모습이 담겨 있어 감성적인 분위기를 자아낸다. 또한, 푸른 바다와 걸맞은 콘서트 네이밍이 함께 공개돼 공연에 대한 기대감과 궁금증을 동시에 불러일으킨다.이번 임현식의 단독 콘서트는 4년여 만에 열리는 것으로, 감동과 즐거움이 넘치는 다채로운 무대로 수많은 관객에게 잊지 못할 추억을 안겨줄 계획이다.임현식 단독 콘서트 '2023 임현식 콘서트 [DIVE INTO YOU]'는 오는 10월 14일 오후 6시와 15일 오후 5시 총 2회에 걸쳐 블루스퀘어 마스터카드홀에서 개최될 예정이다.한편, 임현식의 '2023 임현식 콘서트 [DIVE INTO YOU]' 티켓 예매는 인터파크에서 가능하며 오는 13일 오후 7시에는 팬클럽 선예매가 15일 오후 7시에는 일반 예매가 진행된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr