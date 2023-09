싸이커스(xikers) 민재·유준, SBS M ‘더쇼’ 스페셜 MC 발탁

싸이커스(xikers) 민재와 유준이 스페셜 MC로 마이크를 잡는다.오늘(5일) SBS M ‘더쇼’에는 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)’로 활동 중인 싸이커스의 민재와 유준이 스페셜 MC로 등장해 활약한다.앞서 민재는 SBS M ‘더쇼’, Mnet ‘엠카운트다운’에서 스페셜 MC를 맡으며 정확한 메시지 전달은 물론 적재적소의 위트 있는 멘트로 진행 실력을 증명한 데 이어, 유준은 다양한 콘텐츠에서 귀여움이 묻어나는 입담을 뽐내며 눈길을 끌었기에 이 두 사람의 동반 출격 소식이 더욱 기대를 모으고 있다.밝은 에너지와 편안한 진행으로 시청자를 사로잡았던 민재와 첫 스페셜 MC에 도전하는 유준이 ‘더쇼’에서 어떤 진행 활약을 보여줄지 관심이 더해지고 있는 가운데, 이들이 속한 그룹 싸이커스는 미니 2집의 두 번째 타이틀곡 ‘홈보이(HOMEBOY)’와 수록곡 ‘쿵(Koong)’ 무대를 선보일 예정이다.한편 컴백 전부터 온·오프라인을 동시에 공략하는 색다른 티징 콘텐츠를 선보인 싸이커스는 컴백 후에도 팝업스토어, 카페 이벤트, 온라인 전시회 등을 통해 다채로운 방법으로 팬들과 소통하며 특별한 시간을 선물하는 중이다.싸이커스는 오늘(5일) 방송되는 SBS M ‘더쇼’에 출연하여 앨범 활동을 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr