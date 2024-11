사진=ENA 제공

최근 컴백한 AB6IX부터 대세 그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프) 등 다양한 K팝 아티스트가 'ENA 케이팝업 차트쇼' 6회에 출연한다.오늘(15일) 오후 6시 30분에 방송되는 ENA 음악 프로그램 'ENA 케이팝업 차트쇼'에는 가을을 맞이하여 다채로운 아티스트의 무대들을 선물한다.탄탄한 보컬과 퍼포먼스로 사랑받는 실력파 걸그룹 KISS OF LIFE의 핫한 무대가 준비되어 있다. 그중 팬을 위한 뮤직 클립인 'ONLY 1 CLIP' 코너에서 음악방송 최초로 R.E.M 무대를 선보이며 꿈속으로 팬들을 초대할 예정이다.키치한 매력의 YENA(최예나)는 보는 이들을 네모의 세계로 끌어당기며 중독성 강한 '네모네모' 붐을 일으켰다는 후문이다. 또한, MC 이현우에게 '네모네모' 포즈 강습을 해주며 현장을 웃음케했다.Xdinary Heroes는 활동 기간 내에 많은 사랑을 받은 'Night before the end'는 물론, 수록곡 'FEELING NICE'까지 준비해 다채로운 무대를 선물한다. 특히 무대 마지막에 선보인 주연의 뽀뽀 엔딩으로 팬들의 폭발적인 반응을 끌어냈다. 관련하여 엔딩팝콘(엔딩 요정) 비하인드 영상도 추후에 공개될 예정이다.소중한 기억 사탕을 선물할 Billlie부터 팬들에게 거침없이 질주 중인 퍼플키스(PURPLE KISS), 당찬 매력으로 유니크 한 에너지를 선사할 케플러(Kep1er), 감미로운 고백으로 따스한 메시지를 전달할 TIOT(티아이오티)의 무대도 예열 중이다. 페스티벌의 강자로 청춘의 대명사 유다빈밴드와 완성도 높은 음악을 선보이는 라이브의 강자 터치드(TOUCHED)가 '레코멘드 스테이지'를 통해 'ENA 케이팝업 차트쇼'의 무대를 화려하게 수놓았다.'ENA 케이팝업 차트쇼'에서만 만나볼 수 있는 'MY FAN' 코너는 AB6IX(에이비식스)가 함께했다. AB6IX (에이비식스)는 'MY FAN'을 통해 팬과 함께 특별하고 행복한 추억을 쌓았다. 멤버들 간의 티격태격하는 모습을 포착할 수 있으며 AB6IX (에이비식스)의 새로운 매력을 찾아보는 재미도 쏠쏠하다.'AB6IX의 MY FAN: ABNEW의 DICE' 미방분 영상부터 통통 튀는 매력 'KISS OF LIFE의 밸런스 게임', 러블리한 네모 빔의 주인공 'YENA (최예나)의 인형 뽑기'까지 다양한 콘텐츠들이 알차게 준비되어 있다. 행복 가득한 아티스트의 콘텐츠들은 'ENA 케이팝업 차트쇼' 공식 유튜브를 통해 만날 수 있다.'ENA 케이팝업 차트쇼' 6회는 오늘(15일) 오후 6시 30분 ENA에서 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr