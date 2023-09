[종합] 김세정 "불안과 설렘 공존"…무대 위 맨발로 보여준 처절한 퍼포먼스

가수 김세정이 본업인 가수로 돌아왔다.김세정은 4일 서울 강남구 청담동 일지아트홀에서 정규 1집 ‘문’(門) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.'문(門)'에는 '항해'와 'Top or Cliff' 등 더블 타이틀곡으로 구성됐다. 이외에도 If We Do', '바라던 바다', '권태기의 노래', '모르고 그려도 서로를 그리다', 'Jenga', 'Indigo Promise', '편지를 보내요', '언젠가 무지개를 건너야 할 때', '빗소리가 들리면'까지 총 11곡이 담겼다.특히, 이번 앨범 11곡 모두 김세정이 직접 작사했다. 'Top or Cliff'와 '언젠가 무지개를 건너야 할 때'를 제외한 9곡은 작곡 작업에 참여했다.이번 앨범은 2021년 3월 발표한 미니앨범 ‘I’m’ 이후 2년 5개월 만이다. 이와 관련 김세정은 "이전에 노래할 때는 내 의견보다 주위의 의견을 수렴하려 노력했다. 이번 앨범은 정규였던 만큼, 더 과감해지고 나 자신에게 용기를 가지고 나를 믿을 수 있는 생각을 가져야 겠다고 느꼈다"라고 말했다.이어 "이번 앨범을 통해 제가 더 저를 사랑할 수 있고 믿을 수 있고 불안하지 않은 자신을 보고 제가 많이 달라졌다고 생각한다"라고 덧붙였다.그는 "앨범 자체에 담긴 이야기가 많다. 또 양면성이 있는 주제가 있으면 좋겠다고 생각했다. 문을 열었을 때와 문을 닫았을 때가 다르듯이 여러 의미가 담긴 문이라는 주제를 선택하게 됐다"고 알렸다.김세정은 "가장 욕심낸 부분은 다양한 색깔을 보여드리는 것이었다. 처음부터 끝까지 이어지기도 하면서 하나의 앨범으로 느껴지기도 하는 흐름"이라고 이야기했다.더불어 "예전에는 나의 색깔에 대해 혼란스러운 부분이 있었다. 이제는 이렇게 색이 많은 게 나였구나를 인정하고 그것을 표현하려고 노력했다"고 밝혔다.김세정은 또 "이번 앨범에는 내가 하고 싶은 이야기를 담았다. 자연스럽게 설렘과 두근거림이 함께 하더라. 나의 모습에 대해 스스로 알아가는 계기가 됐다. 어려웠던 점은 11곡에 다 참여하기도 하다보니까 책임감에 대한 생각을 놓을 수가 없었다. 메시지가 강렬해 두려움도 있었다. 다만, 스스로에 대한 믿음으로 끝을 내봤다"라고 고백했다.김세정은 무대 위 맨발로 나서 열정적인 퍼포먼스를 보여줬다. 이에 김세정은 "가장 처절해보이는 부분을 맨발로 표현하면 좋을 것 같다고 생각했다"라며 "가장 잘 할 수 있는걸 하면서도 뻔하지 않게 해보자 싶었다. 경이로운 소문2의 액션과는 다른 느낌을 받으실 것"이라고 했다.그는 마지막으로 목표에 대해서도 언급했다. 김세정은 "즐기는 모습을 보여드리는 것이 제가 원하는 모습이다. 이전까지는 노력했고 즐겨왔지만 아무래도 불안감은 공존했다. 이제는 용기 내서 즐기는 모습을 보여드리는 아티스트될 것"이라고 말했다.김세정은 정규 1집 ‘문’(門)은 이날 오후 6시 각종 음악플랫폼을 통해 공개된다. 오는 23일부터는 첫 번째 단독 콘서트 투어를 진행할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr