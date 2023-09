영탁 '폼' 美쳤다…써클차트 8월 리테일 앨범차트 1위

영탁 /사진=텐아시아 DB

사진제공=써클차트

영탁의 'FORM' 이 써클 8월 월간 리테일 앨범차트에서 58만 7153장의 소매점 판매량으로 1위의 영예를 안았다.'FORM'은 영탁은 두 번째 정규앨범으로, 총 10곡의 전곡을 자작곡으로 채우며 음악적 역량을 펼쳐 보인 앨범이다.월간 리테일 앨범차트 2위는 ITZY (있지) 'KILL MY DOUBT', 3위는 지효 (TWICE) 'ZONE'이 차지했다.35주차 리테일 앨범차트는 8월 28일에 발매된 NCT의 'Golden Age - The 4th Album'이 21만 7637장의 소매점 판매량으로 1위를 차지했으며, 집계 기간 중 8월 29일 화요일 오후 12시에 가장 많이 판매됐다.35주차(2023.08.27.~2023.09.02.) 일간 리테일 앨범차트에서는 ▲PLAVE 'ASTERUM : The Shape of Things to Come' (27일) ▲NCT 'Golden Age - The 4th Album' (28-31일) ▲티아이오티 (TIOT) 'Frame the Blueprint : Prelude to Possibilities' (9월 1일) ▲티아이오티 (TIOT) 'Frame the Blueprint : Prelude to Possibilities (PLVE)' (2일)가 1위에 랭크됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr