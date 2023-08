유키스, 데뷔일 기념 소감 "데뷔 15주년, 멤버들과 함께해 기뻐…특별한 의미로 남을 것"

그룹 유키스(UKISS)가 데뷔 15주년을 화려하게 장식했다.유키스(수현·훈·기섭·알렉산더·AJ(시윤)·일라이)는 소속사 탱고뮤직을 통해 데뷔일인 오늘(28일) 데뷔 15주년 기념 소감을 전했다.먼저 리더 수현은 "데뷔 15주년을 맞이했다. 저희를 응원해 주시는 모든 분들 덕분에 아직도 열심히 활동할 수 있는 것 같다. 사랑한다"고 말했다. 이어 훈은 "함께하지 못했던 순간도 있었기에 몇 배로 열심히 하는 모습 보여드릴 것이고, 보내주신 응원에 보답해 나아가겠다"고, 기섭은 "세월이 참 빠른 것 같다. 데뷔 15주년은 특별한 의미로 남을 것 같다. 함께해 준 모든 분께 감사드리며, 100세 인생 만 살까지 함께하고 싶다"라고 기약했다.알렉산더는 "15년 동안 많은 일이 있었다. 이제 다 함께 꽃길만 걷길 바라고, 앞으로 좋은 추억을 더 많이 만들고 싶다"라고 전했고, 일라이는 "데뷔 15주년을 멤버들, 키스미 분들과 함께 보낼 수 있어서 너무 기쁘다. 함께 응원해 주시길 바라고, 열심히 하는 모습 보여드리겠다"라고 마음을 전했다. 마지막으로 AJ는 "유키스 15주년은 우리 멤버들과 무한한 사랑과 응원 주시는 키스미 덕분에 가능할 수 있었던 것 같다. 모두 고맙고 사랑합니다"라고 소감을 전했다.유키스는 올해 데뷔 15주년을 맞아 수현, 훈 솔로곡 발매를 시작으로 '데뷔 15주년 프로젝트'를 가동했다. 이어 미니앨범 'PLAY LIST'(플레이리스트)를 발표하고 타이틀곡 '갈래! (The Wonderful Escape)'로 활발한 컴백 활동을 펼쳤다. 이어 도쿄, 오사카에서 단독 콘서트 'WISH LIST'(위시리스트)를 성황리에 마무리하며 '원조 한류돌'의 저력을 발휘했다.한편, 유키스는 데뷔 15주년을 맞아 오늘(28일) 정오 각종 음원 사이트를 통해 록 버전으로 편곡한 신곡 '갈래! (The Wonderful Escape) Rock Ver.'을 발표했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr