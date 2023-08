트와이스 지효 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스 지효가 솔로 활동의 장점은 짧은 헤어메이크업 시간이라고 했다.18일 서울 여의도동 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드블룸에서 트와이스 지효 솔로 앨범 '존(ZONE)' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.그룹 활동과 솔로의 장단점, 차이를 묻자 지효는 "헤어메이크업 시간이 많이 줄어서 그 부분은 편하다"며 웃었다. 이어 "트와이스로서는 저의 매력도 보여주면서 한 명 한 명 잘 어우러지는 무대를 보여주려고 노력했고 솔로 활동에서는 제가 어떤 가수인지를 보여주는 데 집중하려 했다"고 말했다.트와이스가 아닌 솔로가수 지효로서 차별점에 대한 물음에 지효는 "개개인의 매력이 있다고 생각한다. 못난 모습이어도 귀여울 수 있다. 자연스러운 모습이 예쁘다고 생각해서 저의 자연스러운 모습을 최대한 보여주고 싶었다. 털털하다, 귀엽다 등 각자 다르게 봐주시지 않을까"라고 답했다.지효 첫 솔로 앨범명 '존'에는 '지효(Z)의 첫 번째(ONE)'이자 '지효(Z)의 온전한 하나(ONE)의' 작품이라는 의미를 담았다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '킬링 미 굿(Killin' Me Good)' 외 '토킹 어바웃 잇(Talkin' About It (Feat. 24kGoldn))', '클로저(Closer)', '위싱 온 유(Wishing On You)', '돈 워너 고 백(Don't Wanna Go Back (Duet with 헤이즈))', '룸(Room)', '나이트메어(Nightmare)'까지 7트랙이 실렸다. 지효는 타이틀곡을 비롯해 6곡의 수록곡 전곡 작업에 참여했다.타이틀곡 '킬링 미 굿'은 리드미컬하고 그루비한 사운드 위 솔직 담백 노랫말이 돋보인다. JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사를 맡았고 멜라니 폰타나, 린드그렌, 몬스터즈 앤 스트레인저스 작가 마르쿠스 로맥스 등이 참여했다.트와이스 지효의 '존'은 18일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr