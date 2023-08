‘애 아빠’ 첸, 日서 열일… ‘Polaris’ 17일 발매

그룹 엑소의 첸이 일본에서 첫 솔로 앨범을 발표한다.첸의 일본 첫 솔로 앨범 ‘ポラリス / Polaris’(폴라리스)는 8월 17일 0시 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 전곡 음원 공개된다.이번 앨범에는 타이틀 곡 ‘Light Of My life’(라이트 오브 마이 라이프)를 포함해 ‘Break Out’(브레이크 아웃), ‘FREE WORLD’(프리 월드), ‘On the road’(온 더 로드), ‘Mirage of Flower’(미라지 오브 플라워), ‘My Sunshine’(마이 선샤인) 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록되어 있다.더불어 이번 앨범은 인생을 로드 트립에 비유, 살아가면서 마주하는 여러 감정을 노래로 표현했으며, 특히 타이틀 곡 ‘Light Of My life’는 ‘인생이라는 여행 속에서 나 자신을 잃지 않고 희망의 빛을 찾자’라는 메시지를 가사에 담았다.또 첸은 앨범 발매에 이어 8월 19일 나고야 공연을 시작으로 요코하마, 오사카, 오카야마, 기타큐슈 등 일본 5개 도시에서 총 8회에 걸쳐 ‘CHEN JAPAN TOUR 2023 - Polaris -‘(첸 재팬 투어 2023 - 폴라리스 -)를 개최하고 팬들과 만날 계획이다.첸은 그룹 활동 뿐 아니라 솔로 앨범, 드라마 OST, 피처링, 컬래버레이션 등 다채로운 음악 활동을 통해 뛰어난 가창력과 호소력 짙은 보이스를 지닌 ‘만능 보컬리스트’로 인정받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr