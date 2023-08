사진제공=웨이크원

ZEROBASEONE(제로베이스원)이 데뷔 1개월만에 팬콘서트를 열고 전 세계 팬들과 만났다.ZEROBASEONE(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 15일 서울 구로구 소재 고척스카이돔에서 팬콘서트 ‘2023 ZEROBASEONE FAN-CON’을 개최했다.이번 팬콘서트는 ZEROBASEONE이 데뷔 후에도 한결같은 지지를 보내주는 팬들과 직접 만나고자 하는 의지가 더해져 온·오프라인으로 동시에 진행됐다. 티켓 오픈과 동시에 1만 8천 석이 매진되며 뜨거운 반응이 이어진 가운데, 아홉 멤버는 ZEROSE(제로즈, 공식 팬클럽명)와 0에서 1을 만들어 나가는 여정의 찬란한 시작을 함께했다.이날 ZEROBASEONE은 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE’의 타이틀곡 ‘In Bloom’을 비롯해 수록곡 ‘우주먼지 (and I)’, ‘Our Season’ 등 다채로운 무대를 선보였다. 또한, Mnet ‘보이즈 플래닛’의 미션곡이었던 ‘난 빛나 (Here I Am)’, ‘Say My Name’, ‘Jelly Pop’, ‘Hot Summer’를 ZEROBASEONE 버전으로 색다르게 소화하며 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다.뿐만 아니라 ZEROBASEONE은 ‘ZEROBASEONE의 매력 Bloo美ing’이라는 코너를 통해 다양한 미션을 수행하며 즐거움을 선사했다. 멤버들은 팬들을 향한 애교 섞인 상황극으로 반전 매력을 뽐내는가 하면, 감미로운 노래를 부르며 감성을 더했다.끝으로 ZEROBASEONE은 “저희 ZEROBASEONE의 시작을 찬란하게 비춰주셔서 감사하다. 다시 오고 싶은 공연, 평생 기억에 남는 인상적인 공연을 평생 하겠다. 이렇게 ZEROSE의 사랑을 느끼고 받은 만큼 사랑을 전달할 수 있는 아티스트가 되도록 하겠다”라며 진심 어린 마음을 표현했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr