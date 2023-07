성시경, 올 가을 합동콘 개최…오늘(26일) 콘서트 티켓 예매 시작

가수 성시경이 합동 공연 ‘2023 성시경 with friends [자, 오늘은]’으로 역대급 귀호강을 선사한다.성시경은 오늘 26일 오후 8시부터 예매사이트 인터파크에서 단독으로 ‘2023 성시경 with friends [자, 오늘은]’ 티켓 예매를 시작한다. 공연계에서 남다른 티켓 파워를 보여주고 있는 명품 뮤지션들인 성시경과 프렌즈의 합동 공연이라는 점에서 뜨거운 티켓팅이 예상된다.오는 9월 2, 3일 양일간 서울시 송파구 KSPO DOME(올림픽공원 체조경기장)에서 개최될 ‘2023 성시경 with friends [자, 오늘은]’은 성시경을 비롯해 양희은, 김종서, 변진섭, 장혜진, 한동준, 이재훈, 조장혁, 백지영, 싸이, 규현 등 역대급 초호화 라인업으로 구성돼 공연 전부터 기대감을 자극하고 있다.출연자 라인업만 봐도 발라드부터 댄스까지 다양한 장르의 뮤지션들이 모이는 합동 공연인 만큼 역대급 컬래버레이션이 연출될 것으로 기대를 모으고 있으며, 그 어느 때보다 화려하고 풍성한 콘서트가 될 전망이다.이번 합동 공연은 지난해 인기리에 선보인 데 이어 올해에도 개최되는 성시경의 가을 대표 브랜드 콘서트이자 국내 최정상 뮤지션들의 합동 연합 공연으로 그 어디에서도 만나볼 수 없는 역대급 감동의 무대를 예고하며 관객과 특별한 추억을 쌓는 뜻깊은 자리가 될 것으로 예상된다. 지난해 공연은 최고의 출연진이 보여준 특급 공연이라는 호평과 함께 SBS 송년 특집 프로그램으로 파격 편성돼 ‘2049’ 시청률 2위까지 오르는 등 화제를 모은 바 있다.올해 한층 더 업그레이드 돼 돌아오는 ‘2023 성시경 with friends [자, 오늘은]’ 합동 공연은 성시경과 프렌즈의 역대급 무대로 공연계 안팎의 관심이 모아지고 있다. 국내 최정상급 연출진과 밴드 세션들도 대거 참여해 웰메이드 공연이 될 예정이다.특히 성시경은 공연마다 콘서트장을 꽉 채우는 명품 가창력과 다채로운 볼거리로 관객들과 환상의 케미를 보여준 바 있다. 이번에는 선후배 프렌즈와의 고품격 컬래버레이션을 마련한 성시경은 무대 위 역량을 최대치로 끌어올릴 수 있도록 연출진들과 함께 심혈을 기울여 준비 중에 있다.한편, 올 가을 가요 대축제가 펼쳐질 ‘2023 성시경 with friends [자, 오늘은]’ 합동 공연은 오는 9월 2, 3일 서울시 송파구 KSPO DOME(올림픽공원 체조경기장)에서 개최된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr