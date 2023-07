태연, 자카르타 콘서트도 성황…아시아 투어 순항 중

소녀시대 태연(에스엠엔터테인먼트 소속)이 인도네시아 자카르타 콘서트로 현지 팬들을 사로잡았다.태연은 7월 22일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 컨벤션 전시장(ICE BSD)에서 ‘TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in JAKARTA’(태연 콘서트 – 디 오드 오브 러브 인 자카르타)를 개최, 완성도 높은 공연으로 현장을 가득 채운 9천여 관객들의 뜨거운 반응을 얻었다.이날 태연은 ‘INVU’(아이앤비유)을 비롯한 정규 3집의 수록곡 무대는 물론, ‘I’(아이), ‘사계 (Four Seasons)’, ‘불티 (Spark)’ 등 히트곡 퍼레이드부터 ’Better Babe'(베터 베이베), ‘Fine'(파인), ‘Time Lapse’(타임랩스) 등 그만의 독보적인 감성과 폭발적인 가창력을 만끽할 수 있는 곡들까지 다채롭게 선보여 관객들을 매료시켰다.이에 현지 팬들 역시 ‘태연 마음 = 소원 마음’, ‘태연아! 인도네시아 다시 와줘서 고마워요!’라고 적힌 슬로건을 흔들고, 휴대폰 라이트를 통해 무지개를 만드는 레인보우 이벤트도 펼쳐 태연을 감동케 했다.한편, 인도네시아 공연을 성황리에 마친 태연은 오는 7월 30일 필리핀 마닐라, 8월 12~13일 태국 방콕, 8월 20일 싱가포르에서 아시아 투어를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr