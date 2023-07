'컴백 D-7' ITZY, 신보 수록 신곡 'None of My Business' 뮤비 최초 공개

ITZY(있지)가 컴백을 일주일 앞두고 신보 수록 신곡 'None of My Business'(논 오브 마이 비즈니스) 뮤직비디오 완편을 최초로 선보였다.ITZY는 7월 31일 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)과 타이틀곡 'CAKE'(케이크)를 발매한다. 이에 앞서 24일 0시 3번 트랙 'None of My Business' 뮤비를 공개해 컴백 열기를 더했다.신곡 'None of My Business'는 리드미컬한 사운드가 특징인 팝 곡으로 서정적인 멜로디와 대비되는 강렬한 가사가 매력을 높인다. 설렘을 주기보다 매일 숨 막히게 하는 상대와의 감정을 끈적거리는 열대야에 비유했다. 태연 'Happy'(해피), 트와이스 나연 'POP!'(팝!), NMIXX(엔믹스) 'Party O'Clock'(파티 어클락) 등을 작업한 이스란이 작사에 참여해 눈길을 끈다.뮤비 속 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 나른한 여름 풍경 속 싱그러운 비주얼을 드러냈다. 다섯 멤버는 따사로이 내리쬐는 햇볕 아래 몽환적 음색, 힙한 춤선을 선보여 이목을 사로잡았다. 또 감성 가득한 눈빛과 청춘의 자유로운 모습으로 ITZY의 컴백을 향한 몰입도를 높였다.ITZY의 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'은 '스스로에 대한 의심을 깨부수는 단단한 믿음과 용기'라는 메시지를 타이틀곡 'CAKE'를 비롯해 'BET ON ME'(벳 온 미), 'None of My Business', 'Bratty (나쁜 애)'(브래티), 'Psychic Lover'(사이킥 러버), 'Kill Shot'(킬 샷)까지 여섯 신곡에 고루 담아 표현했다.타이틀곡 'CAKE'는 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어업), 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키) 등 트와이스 히트곡을 만든 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡을 맡았다. 'ICY'(아이씨), 'Not Shy'(낫 샤이), 'SNEAKERS'(스니커즈) 등 매 여름 가요계를 뜨겁게 달군 서머퀸 ITZY와 히트곡 메이커 블랙아이드필승이 만나 2023년 여름을 장식한다.한편 ITZY의 새로운 앨범 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'는 7월 31일 오후 6시 전 세계 동시 발매된다. 이어 오후 8시에는 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 쇼케이스를 개최, 온라인 동시 생중계로 전 세계 팬들과 컴백의 기쁨을 나눈다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr