에이티즈 사우디아라비아 공연 / 사진제공=KQ엔터테인먼트

에이티즈(ATEEZ)가 사우디아라비아 현지 팬들을 열광케했다.지난 20일(현지 시간) 에이티즈는 사우디아라비아의 '제다 슈퍼돔(JEDDAH SUPERDOME)'에서 아시아 투어 2023 ''더 펠로우십 : 브레이크 더 월' 인 아시아(‘THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL’ in ASIA)' 공연을 치렀다.앞서 에이티즈는 4세대 K팝 아티스트 중 최초로 사우디아라비아에서 단독 콘서트를 열었다. 아울러 사우디아라비아에서 공연를 펼친 K팝 아티스트 중에서는 슈퍼주니어, 방탄소년단, 블랙핑크의 뒤를 이은 네 번째 가수로서 글로벌 시장에서의 뜨거운 인기를 입증했다.이날 무대에 등장한 에이티즈는 국내 첫 싱글 '스핀 오프 : 프롬 더 위트니스(SPIN OFF : FROM THE WITNESS)'의 타이틀곡인 '할라지아(HALAZIA)'로 공연의 시작을 알림과 동시에 단숨에 분위기를 압도시키며 현지 팬들의 열렬한 환호성을 불러일으켰다. 에이티즈는 현지에서 유행하는 신조어를 포함해, "이시티그나라꿈(보고싶었다), 우히부 에이티니(사랑해 에이티니)" 등 직접 현지어로 인사해 팬들의 열광적인 반응을 이끌어냈다.에이티즈는 '앤써(Answer)', '할라 할라(HALAHALA)', '웨이브(WAVE)', '야간비행' 등 타이틀곡을 포함해 많은 사랑을 받았던 수록곡들을 선곡하며 다양한 세트리스트를 선보였다. 에이티즈는 공연 내내 완급조절을 살린 퍼포먼스와 흐트러짐 없는 실력으로 무대를 장악했다.에이티즈는 공연이 진행되는 동안 '제다 슈퍼돔'의 무대 곳곳을 누비며 현지 팬들과 함께 소통해 현장 열기를 끌어올렸다.공연 막바지에는 "오늘 제다에서 좋은 추억을 만들어 행복하다. 팬분들이 진심으로 무대를 즐겨주고 또 저희 에이티즈를 좋아해 주는 게 너무 잘 느껴졌다. 너무 감사하고 사랑한다”라며 팬들을 향한 진심 어린 감사를 전했다.에이티즈는 지난 8일 타이베이에서 아시아 투어의 막을 올렸다. 내달 5일 태국 방콕에서 아시아 투어 2023 ''더 펠로우십 : 브레이크 더 월' 인 아시아'를 이어간다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr