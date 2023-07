ITZY 'KILL MY DOUBT' 앨범 다큐멘터리 1화 섬네일 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

ITZY(있지)가 새 미니 앨범 다큐멘터리 영상을 통해 치열했던 컴백 준비 과정을 처음 선보였다.ITZY는 7월 31일 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃)과 타이틀곡 'CAKE'(케이크)를 발매하고 컴백한다. 이에 앞서 19일 오후 6시 공식 SNS 채널에 'ITZY(있지) "KILL MY DOUBT" ALBUM DOCUMENTARY'("킬 마이 다웃" 앨범 다큐멘터리) 첫 화를 게재하고 멤버들의 땀방울이 묻어난 앨범 준비 과정을 선보였다.영상은 출근부터 연습, 신보 재킷 이미지 촬영, 수록곡 'BET ON ME'(벳 온 미) 녹음과 뮤직비디오 촬영 현장 속 ITZY의 세세한 노력을 담았다. 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 복서를 연상케 하는 새 앨범 재킷 이미지 촬영 전 실제로 복싱장에 방문해 트레이닝을 받으며 눈빛, 자세 등을 익혔고, 쉼 없는 뜀박질에도 지치지 않고 'BET ON ME' 뮤비 촬영을 이어갔다. 이번 영상에는 1번 트랙 'BET ON ME' 노랫말을 직접 쓴 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영과 함께 한 녹음 현장도 담겼다.공개를 앞둔 신보에 대해서도 이야기했다. ITZY는 "앨범 준비를 계속해서 해왔고 좋은 곡과 퍼포먼스, 높은 앨범 퀄리티를 가지고 나와야 믿지(팬덤명, MIDZY)가 좋아해 주실 거라는 생각이 들었다", "우리 얘기로 만들어진 앨범이라 앨범명이나 의도 등에서도 진짜 우리의 얘기를 하는 것 같아 마음에 들었다. 여름에 잘 어울리는, 많이 들을 수 있는 앨범이 되면 좋겠다 생각했는데 멤버들의 매력도 잘 담겼고, 누군가는 이 노래를 들으며 드라이브를 했으면 좋겠다 생각할 만큼 좋은 곡이 나왔다"고 말했다.신보 'KILL MY DOUBT'은 '스스로에 대한 의심을 깨부수는 단단한 믿음과 용기'라는 진정성 있는 메시지를 전한다. 타이틀곡 'CAKE'는 K팝 인기 작곡가 블랙아이드필승과 ITZY가 처음으로 손을 잡고 선보이는 곡으로 'K팝 서머퀸'의 또 다른 매력으로 무더운 여름을 시원하게 물들인다. 지난 3일 선공개된 뭉클한 진심과 응원을 담은 수록곡 'BET ON ME' 뮤비는 18일 오전 유튜브 조회 수 1000만 뷰를 돌파해 곧이어 공개될 신보 인기몰이를 예감케 했다.ITZY 새 미니 앨범 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'는 7월 31일 오후 6시 정식 발매된다. 같은 날 오후 8시에는 서울 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 컴백 쇼케이스를 개최하며 온라인 동시 생중계된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr