그룹 뉴진스 / 사진제공=어도어

뉴진스(NewJeans)가 선공개 싱글 ‘Super Shy’를 선보인 가운데 또 다른 타이틀곡 ‘Cool With You’ 뮤직비디오를 20일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 공개한다고 깜짝 발표했다.소속사 어도어 측은 17일 “뉴진스의 ‘Cool With You’ 뮤직비디오는 A편과 B편으로 나뉘어 제작됐다”며 “깜짝 놀랄 만한, 예상 밖의 두 글로벌 스타가 출연한다”고 귀띔했다.‘Cool With You’는 뉴진스 미니 2집 ‘Get Up’의 트리플 타이틀곡 중 하나다. UK 개러지 리듬을 바탕으로 한 곡이며, 멤버들의 매력적인 보컬까지 확인할 수 있는 노래라고 소속사 측은 설명했다.총 6곡이 담긴 뉴진스의 미니 2집 ‘Get Up’은 오는 21일 발표된다. 타이틀곡은 ‘Super Shy’, ‘ETA’, ‘Cool With You’ 3곡이다. 이 중 ‘Super Shy' 음원과 뮤직비디오는 지난 7일 공개됐고, ‘ETA’는 최근 개최된 뉴진스 팬미팅 ‘Bunnies Camp’ 무대를 통해 베일을 벗은 바 있다.‘Cool With You’는 상징적 메시지와 은유가 녹아든 뉴진스 특유의 뮤직비디오 화법이 기대된다. 파격적인 프로모션 전략과 독특한 음악으로 ‘K-팝의 패러다임을 바꿔놓았다’는 평가를 받아온 이들인 만큼 트리플 타이틀곡 모두 주목받을 것으로 보인다.뉴진스는 선공개 싱글 ‘Super Shy’로 이미 글로벌 음악 시장을 뜨겁게 달구고 있다. 이 노래는 멜론, 지니, 벅스, 플로 등 국내 주요 음원 차트 1위는 물론 스포티파이 미국 ‘데일리 톱 송’ 9위, 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’서 59위를 찍는 등 뉴진스 자체 최고 순위를 경신했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr