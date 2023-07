싸이커스, 미니 2집 트랙리스트 공개…더블 타이틀곡 ‘두 오어 다이’와 ‘홈보이’로 찾아온다

싸이커스(xikers)의 새 앨범 트랙리스트가 베일을 벗었다.싸이커스는 17일 공식 SNS를 통해 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)’의 트랙리스트를 공개했다.공개된 이미지 속에는 밝은 하늘을 배경으로 멤버들의 이름과 다양한 아트워크가 그려진 깃발 사진 위로 픽셀화 된 비눗방울이 떠다니며 청량한 분위기를 뿜어냈다.트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 희망찬 메시지를 담은 ‘스케이터(Skater)’, 감성적이고 신비한 느낌의 ‘홈보이(HOMEBOY)’, 폭발하는 젊음이 느껴지는 ‘두 오어 다이(Do or DIE)’, 꿈꾸는 소년들의 이야기를 그린 ‘쿵(Koong)’, 경쾌한 EDM 장르의 ‘런(Run)’ 그리고 볼드한 비트와 중독적인 멜로디가 인상적인 ‘써니 사이드(Sunny Side)’까지 총 6곡이 수록됐다.싸이커스는 미니 1집에서도 더블 타이틀곡으로 파격적인 데뷔를 알린데 이어, 이번 미니 2집에서도 부딪히고 넘어지며 나아가는 인생의 과정을 그린 ‘홈보이’와 함께 앞을 향해 거침없이 질주하는 에너지가 가득 담긴 ‘두 오어 다이’ 두 곡을 타이틀로 선정해 눈길을 끌었다.또한 멤버 민재, 수민, 예찬이 전곡 작사에 이름을 올리며 음악적 역량을 발휘한 가운데 ‘이든(EDEN)’이 이끄는 ‘이드너리(Eden-ary)’팀의 프로듀싱과 더불어 같은 소속사 선배인 ‘에이티즈(ATEEZ)’의 홍중이 전곡 작사, 작곡에 참여해 기대감이 더욱 커지고 있다.싸이커스의 미니 2집 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이’는 전작인 미니 1집 ‘하우스 오브 트리키 : 도어벨 링잉(HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing)’을 잇는 시리즈 앨범으로 싸이커스만의 다이내믹한 청량함을 담아낸 것은 물론 다채로운 음악으로 팬들의 귀를 사로잡을 예정이다.한편 싸이커스는 오는 8월 2일 오후 6시 두 번째 미니 앨범 ‘하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이’를 발매하고, 컴백 활동에 돌입한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr