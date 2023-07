ITZY / 사진제공: JYP엔터테인먼트

ITZY(있지)가 새 앨범 'KILL MY DOUBT'(킬 마이 다웃) 콘셉트 포토를 최초 공개했다.JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 10일 0시 공식 SNS 채널에 콘셉트 포토와 클립을 게재하고 신보 분위기에 대한 힌트를 남겼다.공개된 이미지 속 ITZY는 쿨한 카리스마가 돋보였다. 비비드 색감의 스포티한 의상을 차려입은 입은 예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 자신감 넘치는 표정과 눈빛으로 시선을 압도했다. 함께 공개된 콘셉트 클립에서는 링 위를 떠올리게 하는 공간을 배경으로 특유의 당당하고 강렬한 에너지를 발산했다. 묘한 긴장감마저 느껴지는 해당 영상 속 ITZY만의 스타일리시한 멋이 보는 재미를 더했다.신보 'KILL MY DOUBT'은 JYP 대표 프로듀서 박진영을 필두로 K팝 인기 그룹 곡을 만든 유수 작가진이 대거 참여했다. 작사가 이스란, 트와이스와 NMIXX(엔믹스) 곡을 작업한 당케(danke), 태연과 레드벨벳을 비롯 유명 아티스트와 협업한 강은정 등이 크레디트를 수놓는다. 타이틀곡 'CAKE'는 트와이스 대표곡 'OOH-AHH하게'(우아하게), 'CHEER UP'(치어 업), 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키)를 만든 블랙아이드필승이 작사, 작곡, 편곡했다.ITZY는 총 세 편의 뮤직비디오 공개, 팝업 스토어 운영, 온오프라인 쇼케이스 개최 등 풍부한 프로모션을 전개하고 컴백 열기를 달군다. 'KILL MY DOUBT'과 타이틀곡 'CAKE'는 7월 31일 오후 6시 전 세계 동시 발매.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr