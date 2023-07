세븐틴 승관. / 사진=텐아시아DB

세븐틴 승관이 건강 문제로 활동을 쉬어간다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 3일 "승관은 최근 컨디션 난조로 병원을 방문했고, 의료진으로부터 충분한 안정과 휴식이 필요하다는 소견을 받았다"고 밝혔다. 이어 "아티스트 본인은 활동에 대한 의지가 강하나, 당사는 의료진 소견에 따라 당분간 건강의 회복하는 데 집중하는 것이 바람직하다고 판단했다"고 전했다. 또한 "불가피하게 승관은 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 어워즈(TMEA) 2023, 중국 팬사인회, SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW 'TO SEOUL('세븐틴 투어 팔로우 투 서울') 등 향후 스케줄에 함께하기 어렵다"며 "팬 여러분께 죄송하다는 말씀드리며 너른 양해를 부탁드린다"고 덧붙였다.승관이 속한 세븐틴은 올해 4월 미니 10집 'FML'을 발매하고 활발히 활동해오고 있다. 이달 21~22일에는 서울 고척스카이돔에서는 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW’ TO SEOUL'가 예정돼 있다.◆ 이하 플레디스엔터테인먼트 공식 전문안녕하세요.플레디스엔터테인먼트입니다.세븐팀 멤버 승관의 향후 스케줄 관련해 안내드립니다.승관은 최근 컨디션 난조로 병원을 방문했고, 의료진으로부터 충분한 안정과 휴식이 필요하다는 소견을 받았습니다.아티스트 본인은 활동에 대한 의지가 강하나, 당사는 의료진 소견에 따라 당분간 건강의 회복하는 데 집중하는 것이 바람직하다고 판단했습니다.이에 불가피하게 승관은 텐센트 뮤직 엔터테인먼트 어워즈(TMEA) 2023, 중국 팬사인회, SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ TO SEOUL(‘세븐틴 투어 팔로우 투 서울’) 등 향후 스케줄에 함께하기 어렵습니다. 팬 여러분께 죄송하다는 말씀을 드리며, 너른 양해를 부탁드립니다.당사도 승관이 다시 건강하게 팬 여러분을 만날 수 있도록 최선을 다해 지원하겠습니다.감사합니다김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr