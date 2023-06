제로베이스원, 무한한 청춘 에너지…데뷔 앨범 '유스' 콘셉트 포토

제로베이스원 콘셉트 포토. / 사진제공=웨이크원

보이그룹 '제로베이스원(ZEROBASEONE)'이 ‘YOUTH’ 버전 단체 및 유닛 콘셉트 포토를 공개했다.27일 제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)의 공식 SNS에 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE (유스 인 더 셰이드)’의 콘셉트 포토가 개재됐다.공개된 콘셉트 포토에는 서로 어깨동무를 한 채 환히 웃고 있는 아홉 멤버의 모습이 담겼다. 마치 한 편의 청춘 영화를 연상시킨다. 짙은 어둠 속에서도 찬란히 빛나는 멤버들의 비주얼이 눈길을 끈다. 화려함 속에 불안정함을 담고 있는 폭죽을 오브제로 사용해 청춘의 모습을 은유적으로 표현했다.제로베이스원의 데뷔 앨범 ‘YOUTH IN THE SHADE’는 이 시대 청춘의 모습 즉, 찬란한 청춘의 아름다움과 그 이면의 불안정함을 녹여낸 앨범이다.‘YOUTH IN THE SHADE’는 오는 7월 10일 각 음원 사이트를 통해 발매된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr