인피니트 김성규 다섯 번째 미니 앨범 '2023 에스에스 컬렉션(2023 S/S Collection)' 재킷 이미지. / 사진 제공 = 더블앤(W&)

인피니트 김성규가 다섯 번째 미니앨범을 공개했다.소속사 더블에이치티엔이는 26일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 김성규의 다섯 번째 미니 앨범 '2023 에스에스 컬렉션(2023 S/S Collection)' 하이라이트 메들리 영상을 발표했다.영상에는 트랙 리스트를 한 곡씩 클릭할 때마다 새 음악들이 흘러나왔다. 함께 등장한 미공개 재킷 이미지들은 궁금증을 자아냈다.이번 하이라이트 메들리를 통해 타이틀곡 '스몰 토크(Small Talk)'를 비롯해 '인트로 : 타임 랩스(Intro : Time Lapse)', '잇 윌 비(It Will Be)', '점프(Jump)', '고 어게인(Go Again)', '섬타임즈(Sometimes)'까지 총 6곡의 음원 일부가 공개됐다. 매력적인 음색과 섬세한 감성이 묻어나는 신곡들은 올여름 플레이리스트를 책임질 것을 예고했다.새 미니 앨범 타이틀곡 '스몰 토크'는 귀에 꽂히는 중독적인 리듬과 멜로디, 밴드 사운드가 돋보이는 곡이다. 세상을 향한 아이스 브레이킹을 시도하는 김성규의 음악적 메시지와 듣는 이에게 다양하게 해석될 수 있는 감각적인 가사가 매력적이다.김성규는 '스몰 토크' 속 가사 해석을 통한 재미와 킬링 파트에 찰떡인 귀여운 포인트 안무까지 선보인다.수록곡 '점프'는 인피니트와 인스피릿(공식 팬클럽명)을 생각하면서 김성규가 작사에 직접 참여한 곡이다. 진솔한 마음을 담은 가사로 팬들에게 특별한 감동을 안길 것으로 기대된다.다섯 번째 미니 앨범 '2023 에스에스 컬렉션'은 오는 28일 오후 6시 각 음원 사이트를 통해 발매된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr