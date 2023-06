사진=브레이브엔터테인먼트 제공

‘4세대 대표 퍼포먼스 맛집’ 다크비(DKB)가 신곡 하이라이트 안무를 공개했다.브레이브 엔터테인먼트는 금일(10일) 자정, 다크비(이찬, 디원, 테오, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 공식 유튜브 채널 및 SNS에 ‘DKB:FOOTAGE\I Need Love\SPOILER’(다크비:푸티지\아이 닛 럽\스포일러) 영상을 게재했다.공개된 영상 속 다크비 멤버들은 신곡 ‘I Need Love’(아이 닛 럽)에 맞춰 파워풀한 에너지를 발산해 눈길을 끌었다. 청량한 사운드와 중독성 강한 비트가 귓가를 사로잡는 가운데, 발소리까지 맞아떨어지는 칼군무와 멤버들의 합이 돋보이는 화려한 퍼포먼스가 담겨 신곡에 대한 기대감을 고조시켰다.지난 6일 공개된 'DKB:FOOTAGE\I Need Love\PRACTICE ROOM'(다크비:푸티지\아이 닛 럽\프랙티스 룸)에서는 리더 D1(디원)의 디렉팅 아래, 퍼포먼스의 합을 맞춰가는 멤버들의 열정 가득한 모습이 담겨 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.다크비의 신곡 'I Need Love'은 하우스 팝 장르의 곡으로 그루비한 비트와 경쾌한 신스 사운드로 청량감을 더했다. 특히 이번 신곡의 안무는 멤버 해리준과 함께 Mnet ‘Be Mbitious’(비 엠비셔스)에 출연했던 ‘Mbitious’(엠비셔스)의 진우, 타잔과 다크비의 협업으로 탄생했다.한편, 다크비는 오는 14일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 'I Need Love'(아이 닛 럽)으로 파워 청량 에너지를 품고 컴백한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr