사진=큐브엔터테인먼트 제공

(여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)의 '퀸카 (Queencard)' 뮤직비디오가 조회 수 1억 뷰를 돌파했다.지난 5월 15일 발매된 (여자)아이들의 미니 6집 'I feel'(아이 필)의 타이틀곡 '퀸카 (Queencard)'가 유튜브 조회 수 1억 뷰(6월 3일 기준)를 달성했다.'퀸카 (Queencard)' 뮤직비디오와 퍼포먼스 비디오는 공개와 동시에 유튜브 인기 급상승 동영상 1, 2위에 랭크되며 뜨거운 인기를 입증했다. 또한 공개 18일 6시간 만에 유튜브 조회 수 1억 뷰를 돌파하며 대세 걸그룹으로 자리잡은 (여자)아이들 신드롬을 체감하게 했다.이로써 (여자)아이들은 데뷔곡 'LATATA'(라타타)부터 '한(一)' 'Senorita' 'LION' 'Oh my god' '화(火花)' 'TOMBOY'(톰보이) 'Nxde'(누드)에 이어 '퀸카 (Queencard)'까지 아홉 번째 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하며 4세대 걸그룹 중 최다 보유 기록을 경신했다.(여자)아이들의 신보 'I feel'(아이 필)은 어떤 모습이든 내가 느끼는 대로, 있는 그대로의 '나'를 사랑하겠다는 (여자)아이들의 선언을 담은 앨범이다. 'I feel'(아이 필)은 발매 직후 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문에서 싱가포르, 터키, 멕시코, 태국, 홍콩 등 18개 지역 1위에 이름을 올리는 기염을 토했다. 또한 빌보드 메인 앨범차트인 '빌보드 200'에 41위로 진입하며 자체 최고 기록을 경신했다.또한 (여자)아이들은 두 번째 월드 투어 '2023 (G)I-DLE WORLD TOUR [I am FREE-TY]'에 돌입할 예정이다. 오는 17일과 18일 서울 잠실 실내 체육관에서 월드 투어의 화려한 포문을 여는 서울 공연은 일반 예매 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하며 강력한 티켓 파워를 입증했다. 이에 (여자)아이들은 9월 9일 런던, 9월 11일 암스테르담, 9월 13일 파리, 9월 16일 브뤼셀, 9월 18일 베를린, 9월 27일~28일 도쿄 공연 일정을 추가해 글로벌 팬들의 성원에 화답했다.한편, (여자)아이들은 신곡 '퀸카 (Queencard)'로 음악 방송 6관왕을 기록하며 인기 행보를 이어가고 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr