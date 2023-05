사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 타이틀곡 'LOSER'의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 공개했다.브랜뉴뮤직은 23일 00시 AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 오는 29일 발매되는 7TH EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 뮤직비디오 티저를 공개해 컴백 기대감을 증폭시켰다.공개한 티저 영상에서 전웅과 김동현은 굳게 닫힌 문을 열기 위해 애쓰며 혼란스러움을 표현했고, 이대휘와 박우진 역시 각자 처한 상황에서 불안한 모습을 드러내 아슬아슬한 긴장감을 선사했다. 결국 영상 말미에 문밖으로 뛰쳐나간 멤버 네 명은 기나긴 터널 끝, 빛을 향해 함께 뛰어가며 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 더했다.특히 전날인 22일 오후 오피셜 프리뷰를 통해 일부 공개된 타이틀곡 'LOSER'는 멤버 이대휘가 작사에 참여해 진정성을 더한 강렬한 얼터너티브 팝 댄스 트랙으로, 절망 가득한 어둠 속에서도 빛을 찾기 위해 끝 없이 발버둥 치며 구원을 바라는 간절한 메시지가 담긴 곡이다.또한, 처한 상황에 순응하고 안주하기보단 강렬한 흔적을 남기겠다는 포부를 담은 트랩 힙합 트랙 ‘BLAZE’, 꿈꾸던 대상을 만나고 소용돌이치는 비현실적인 감정을 가감 없이 표현한 레트로 팝 댄스 트랙 ‘REALITY, 일상에서 느끼는 행복한 교감을 추상적으로 표현한 가사가 매력적인 올드스쿨 훵크 트랙 ‘EDEN’, ‘우리가 헤어졌던 이유’의 후속 버전으로 노랫말 속 주인공의 한층 더 솔직하고 적나라한 속마음을 그린 ‘우리가 헤어졌던 이유 Part.2’까지 새롭고 다양한 주제에 AB6IX만의 독보적인 음악적 색채를 더한 이번 앨범은 듣는 이들의 두 귀를 사로잡을 예정이다.한편, 완성형 아티스트돌 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 일곱 번째 EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'는 오는 29일 오후 6시에 전격 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr