사진=플레디스엔터테인먼트 제공

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 두 번째 오피셜 포토를 공개하며 강렬하고 세련된 매력을 발산했다.프로미스나인(이새롬, 송하영, 박지원, 노지선, 이서연, 이채영, 이나경, 백지헌)은 22일 오후 9시 공식 SNS에 6월 5일 발매되는 정규 1집 ‘Unlock My World’의 ‘imagine’ 버전 개인 및 단체 오피셜 포토와 무드필름을 게재했다.백지헌, 이나경, 송하영, 이새롬은 시크한 눈빛으로 독보적인 아우라를 뽐냈다. 카리스마 있는 분위기에 프로미스나인의 성숙한 모습이 더해져 매혹적인 느낌까지 자아냈다.단체 무드필름과 오피셜 포토 또한 강한 임팩트를 남겼다. 무드필름에서 멤버들은 정규 1집 앨범명인 ‘Unlock My World’가 쓰인 배경에서 서로를 교차해 지나간다. 당당한 발걸음 뒤에 이어진 자신감 있는 프로미스나인의 모습이 인상 깊다.두 번째 콘셉트인 ‘imagine’ 오피셜 포토와 무드필름에서는 프로미스나인의 한 단계 더 성장한 모습이 담겼다. 서로 다른 콘셉트가 지닌 의미에 따라 이들이 이번 정규 1집을 통해 어떤 활동을 펼칠지 앞으로의 행보가 주목된다.한편 프로미스나인은 오피셜 포토, 콘셉트 트레일러, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등을 순차적으로 공개한 뒤 다음 달 5일 정규 1집 ‘Unlock My World’로 돌아올 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr