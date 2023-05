사진=큐브엔터테인먼트 제공

비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)가 팬들을 위해 특별한 무대를 선물했다.큐브 엔터테인먼트는 지난 17일 공식 유튜브 채널을 통해 미니 12집 'WIND AND WISH'(윈드 앤드 위시)의 수록곡 'Day&Night'(데이 앤드 나이트)의 라이브 클립을 공개했다.공개된 영상 속 비투비는 화사하고 캐주얼한 의상으로 눈길을 끌며 'Day&Night'(데이 앤드 나이트) 무대를 시작했다. 봄바람을 타고 날아온 듯한 비투비는 풍부한 표현력과 폭발적인 성량으로 고품격 라이브를 선사했다.특히 비투비의 섬세한 보컬과 래핑이 어우러져 완벽한 시너지를 이루며 팬들의 감성을 터치했다.비투비의 미니 12집 'DAY AND WISH'(윈드 앤드 위시)의 수록곡 'Day&Night'(데이 앤드 나이트)은 멤버 임현식이 작사, 작곡에 이름을 올리며, 날이 갈수록 점점 커지는 팬들을 향한 애정을 녹여냈다.비투비의 신보 'WIND AND WISH'(윈드 앤드 위시)는 행운을 나타내는'CLOVER'를 상징한 앨범으로 '봄'의 싱그러움을 담아냈다.한편, 비투비는 열두 번째 미니앨범 'WIND AND WISH'(윈드 앤드 위시)를 발매와 동시에 국내 음원사이트 차트에 진입해 팬들의 마음을 완벽하게 사로잡으며 활동을 성공적으로 마쳤다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr