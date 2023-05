트와이스, 美 '빌보드 200' 9주 연속 랭크인 '자체신기록'

그룹 트와이스가 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200'에 9주 연속 랭크인하고 자체 신기록을 썼다.최근 빌보드 발표에 따르면, 트와이스는 3월 10일 발매한 미니 12집 '레디 투 비(READY TO BE)'로 5월 20일 자(이하 현지 시간) 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 195위를 차지했다. 이로써 트와이스는 자체 최고 순위를 경신하며 진입한 3월 25일 자 2위 기록 이래 9주 연속 차트인에 성공했다.앞서 트와이스는 '빌보드 200' 차트에서 2021년 11월 발매한 정규 3집 'Formula of Love: O+T=<3'(포뮬러 오브 러브: O+T=<3)와 2022년 8월 미니 11집 'BETWEEN 1&2'(비트윈 원앤투)로 당시 자체 최장인 8주 연속 차트인을 기록했고, 2022년 6월 선보인 트와이스 첫 솔로 주자 나연의 미니 1집 'IM NAYEON'(아이엠 나연)으로는 5주 연속 이름을 올리는 등 해당 차트 '단골 아티스트'로서 존재감을 빛내왔다.특히 '레디 투 비'는 음반과 스트리밍 합계 판매량 15만 3000장을 달성해 전작 미니 11집 'BETWEEN 1&2'의 10만 장 대비 큰 상승폭을 보여주며 역대 K팝 걸그룹 최고 판매량 기록까지 갈아치웠다.트와이스는 데뷔 9년 차에도 세계 최대 음악 시장 미국에서 짜릿한 커리어 하이 행보를 이어가고 있다. 이들은 오는 6월 미국에서 거듭 커리어 하이를 찍을 것으로 기대를 모은다. 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'' 일환으로 북미 9개 도시에서 총 13회 공연을 펼치는 것. 그중 6월 10일 로스앤젤레스 소파이 스타디움, 7월 6일 뉴욕 메트라이프 스타디움에 입성해 '글로벌 정상 걸그룹'의 거센 인기를 재입증하고 현지 팬들의 폭발적 성원에 화답한다. 압도적 규모와 크기를 자랑하는 트와이스 새 월드투어 북미 공연 로스앤젤레스, 뉴욕 스타디움 단콘은 예매 오픈 후 빠른 속도로 매진됐다.일본에서도 역대급 투어를 전개하고 있다. 지난 5월 13일~14일 오사카 얀마 스타디움 나가이에서 'K팝 걸그룹 사상 최초' 일본 스타디움 입성 공연을 성황리 마쳤다. 5월 31일 정식 발매되는 싱글 10집 'Hare Hare'(하레 하레) 무대를 비롯해 화려한 히트곡 퍼포먼스를 선사했고, 비 갠 하늘을 물들인 붉은 노을 아래 만원 관중과 함께 일본 스타디움 공연장 입성을 자축하는 성대한 파티 같은 공연을 펼쳤다.트와이스는 오는 20일~21일 도쿄 아지노모토 스타디움에서 열기를 잇고 '스타디움 아티스트' 위상을 더욱 드높인다. 도쿄에서의 마지막 날인 21일 공연을 오프라인과 동시에 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 채널에서 온라인 유료 생중계하고 글로벌 팬들과 함께 한다. 트와이스가 진행 중인 일본 스타디움 투어의 티켓 응모는 약 120만 명을 넘어서며 매진을 달성했고, 4회 공연을 통해 약 22만 명을 동원할 것으로 예상된다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr