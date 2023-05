사진=커넥트엔터테인먼트 제공

강다니엘이 서울에서 첫 월드투어 'FIRST PARADE'의 대미를 장식한다.강다니엘은 오는 7월 1~2일 서울 고려대학교 화정체육관에서 'KANGDANIEL CONCERT FIRST PARADE IN SEOUL ENCORE'를 개최한다. 지난해 8월 서울에서 시작된 투어 대장정을 마지막도 서울에서 다니티(팬덤명)와 함께한다.강다니엘의 솔로 데뷔 첫 단독 콘서트이자, 월드투어로 확대된 'FIRST PARADE'는 1년 간 전 세계 곳곳에서 펼쳐졌다. 해외는 마닐라, 방콕, 홍콩 등 아시아투어를 시작으로 런던, 파리, 베를린 등 유럽투어와 뉴욕, 보스턴, 토론토, 시카고, LA 등을 경유하는 북미투어까지 20여 도시를 완주했다.언어와 인종은 달랐던 매도시에서 첫 월드투어라는 말이 무색할 정도로, 뜨거운 반응과 한국어 떼창이 이어졌다. 그동안 쌓여있던 '글로벌 다니티'의 갈증이 이번 투어를 통해 폭발했다. 강다니엘은 그 성원에 보답하는 마음으로 빼곡한 일정을 소화했다.1년 만에 다시 서울에서 열리는 이번 공연은 그 대장정의 피날레를 의미해, 더 큰 기대감을 안겨주고 있다. 티켓은 인터파크를 통해 6월 5일 오후 8시 팬클럽 선예매, 9일 오후 8시 일반 예매가 오픈된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr