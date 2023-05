사진=젤리피쉬 제공

보이그룹 베리베리(VERIVERY)가 새 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’의 온라인 커버를 공개했다.베리베리는 15일 공식 SNS에 새 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’의 온라인 커버 이미지를 게재하며 본격 컴백 초읽기에 나섰다.공개된 커버 이미지는 화이트 바탕에 키치한 느낌의 그래피티로 앨범명이 기입돼 있어 눈길을 끈다. 특히 더욱 강조된 ‘DREAM’ 레터링은 베리베리만의 ‘DREAM’을 표현하며 선보일 새로운 음악과 콘셉트에 대한 기대감을 더욱 고조시킨다.베리베리의 이번 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’은 타이틀곡 ‘Crazy Like That’을 비롯해 ‘JUICY JUICY’, ‘Raincoat’, ’Smile With You ( )’, CD에서만 공개되는 ‘Thank you, NEXT? (CD Only)’까지 총 5곡이 수록된다.베리베리는 지난 2019년 직접 촬영 및 편집까지 진행, 제작 한 DIY 뮤직비디오와 함께 '불러줘 (Ring Ring Ring)’를 공개해 실력파 아이돌 그룹으로서 각광받으며 화려하게 데뷔했다. 이어 ‘Tag Tag Tag', 'G.B.T.B.', 'Get Away', 'TRIGGER', 'Undercover', 'Tap Tap' 등 다양한 장르를 넘나들며 베리베리의 한계 없는 스펙트럼을 뽐내왔으며, 매 신곡 발매마다 국내를 비롯 해외 아이튠즈 TOP10을 차지하는 등 남다른 글로벌 인기를 입증하며 꾸준히 자체 신기록을 경신했다.괄목할만한 성장세를 보여주고 있는 베리베리의 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’은 지난해 11월 세 번째 싱글 앨범 ‘Liminality - EP LOVE’를 통해 새롭게 시작된 행복의 요소를 찾아가기 위한 이야기를 이어가는 내용으로, ‘꿈’을 향한 열정을 담아낸 앨범이다. ‘꿈’이라는 같은 목표를 향해 나아가지만 계획형과 행동형으로 나뉜 매력을 표현할 베리베리는 지난 1일부터 다양한 컴백 티징 콘텐츠를 공개하며 또 한 번의 ‘역대급 무대’를 예고하고 있다.탄탄한 세계관으로 그룹의 아이덴티티를 확고히 하며 꾸준한 성장을 이뤄온 베리베리의 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’이 발매 하루를 앞두고 온라인 커버 이미지를 공개해 글로벌 팬들의 관심은 더욱 집중되고 있다.한편, 온라인 커버 이미지를 공개하며 컴백 초읽기에 들어간 베리베리의 일곱 번째 미니 앨범 ‘Liminality - EP DREAM’은 오는 16일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr