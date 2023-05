사진=브랜뉴뮤직 제공

그룹 AB6IX (에이비식스)가 컴백 카운트다운에 본격 돌입했다.브랜뉴뮤직은 11일 자정 AB6IX 공식 SNS 채널들에 7TH EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'의 프로모션 스케줄을 공개하며 눈길을 끌었는데, 스케줄 이미지에는 앞서 공개된 트레일러 속 비석 등 의미심장한 오브제들이 일부 공개돼 시선을 사로잡았다.공개된 스케줄에 따르면 AB6IX는 오는 12일 첫 번째 콘셉트 포토를 시작으로 스토리 필름, 트랙리스트, 오피셜 프리뷰, 뮤직비디오 티저, 안무 스포일러 등 다채로운 프로모션 콘텐츠를 순차적으로 공개할 예정이다. 특히 이번 스케줄에는 기존에 보여주지 않았던 스토리 필름과 스페셜 비디오 티저 공개 일정이 담겨있어 팬들의 기대감을 한껏 끌어올렸다.‘미래를 우리의 것으로 만들겠다’는 AB6IX의 포부와 그 과정 속에서 겪는 피할 수 없는 상실감과 아픔을 담은 AB6IX의 새 앨범 ‘THE FUTURE IS OURS : LOST’는 발매 전 27일, 28일 서울을 시작으로 열리는 2023 AB6IX 월드 투어 'THE FUTURE'와도 연결돼, 역대급 앨범을 예고했다.한편, AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 일곱 번째 EP 'THE FUTURE IS OURS : LOST'는 오는 5월 29일 오후 6시에 전격 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr