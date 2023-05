사진=뉴오더 엔터테인먼트 제공

가수 HYNN(박혜원)이 ‘Heaven’을 무반주 라이브 일부로 먼저 공개했다.HYNN(박혜원)은 지난 3일 오후 공식 유튜브 채널을 통해 리메이크 음원 ‘Heaven (헤븐)’의 무반주 라이브 일부가 담긴 영상을 게재했다.영상 속 HYNN(박혜원)은 애절한 보이스로 “You’re my only one way / 오직 너를 원해 / 내가 니 곁에 있음에 감사해 / You’re the only one babe / 힘든 세상 속에 사랑을 알게 해준 너 하나로 나는 행복해”라는 ‘Heaven’의 일부 구간을 가창했다.특히 텅 빈 극장에서 울려 퍼지는 HYNN(박혜원)의 목소리가 감동과 전율을 선사했다. HYNN(박혜원)은 탄탄한 가창력은 물론 감미로운 음색으로 깊이 있는 감정선을 이끌었다. HYNN(박혜원)의 섬세한 표현력 또한 ‘Heaven’ 완곡에 대한 기대감을 고조시켰다.‘Heaven’은 지난 2012년 발매된 에일리의 데뷔곡을 원곡으로 한다. 무반주 라이브로 뚜렷한 보컬 장점과 독보적인 감성을 여실히 입증한 HYNN(박혜원)이 2023년 버전 ‘Heaven’으로 원곡과 또 다른 울림을 전할 것으로 기대된다.한편, HYNN(박혜원)은 최근 생일 기념 콘서트 ‘LET ME IN (렛 미인)’을 성료하고, JTBC ‘비긴어게인-인터미션’과 각종 음악 페스티벌 출연으로 팬들과 활발한 소통을 펼치고 있다. 지난 주말에는 ‘원픽 페스티벌’에서 ‘Heaven’ 리메이크 음원 발매 소식을 직접 알려 화제를 모았다.HYNN(박혜원)의 ‘Heaven’은 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr