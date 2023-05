조용필, 오늘(4일) EP [Road to 20 – Prelude 2] 실물 음반 예판 시작

가수 조용필의 EP [Road to 20-Prelude 2] 실물 음반이 모습을 드러낸다.소속사 YPC와 발매사 유니버설뮤직 코리아는 오늘(4일) 오후 12시부터 각종 온라인 음반 판매 사이트에서 조용필의 새 EP [Road to 20-Prelude 2(로드 투 트웬티-프렐류드 투)] 피지컬 음반 예약 판매를 시작한다고 전했다.지난달 26일 베일을 벗은 이번 EP는 올해 말 발표를 목표로 작업 중인 정규 20집에 수록될 신곡들로 구성됐다. 신곡 ‘Feeling Of You’, ‘라’를 포함, 지난해 발매된 [Road to 20-Prelude 1] 수록곡 ‘찰나’, ‘세렝게티처럼’까지 총 4곡이 담겼다.피지컬 음반은 산뜻한 분위기의 앨범 이미지 속 애니메이션의 한 장면을 연상케 하는 세련된 CD 디자인이 눈에 띄는 것이 특징이다. 아름답게 피어오른 꽃들과 푸른 녹초가 조화를 이루며 최신 유행에 앞서는 듯한 느낌을 자아낸다.앨범 디자인에서도 느껴지듯 조용필의 이번 EP는 아티스트의 독창성을 바탕으로 폭넓은 음악 장르 선택을 고스란히 담아내며 주목을 이끌고 있다. 특히 쉽게 와닿는 가사와 멜로디가 특징인 신스팝 장르의 ‘Feeling Of You’는 한 편의 동화 같은 애니메이션과 같은 뮤직비디오와 함께 또 다른 볼거리를 안겼다.조용필은 EP [Road to 20-Prelude 2]로 정규 20집으로 가는 두 번째 여정을 찬란하게 그리며 정규 앨범에 대한 기대감을 불어넣고 있다.한편 조용필의 EP [Road to 20-Prelude 2] 피지컬 음반은 오늘(4일)부터 교보문고, YES24, 알라딘 등 각종 온라인 판매처에서 예약 판매에 들어간다. 예약 판매 이후 오는 5월 13일부터 전국 오프라인 음반 매장 및 ‘2023 조용필&위대한 탄생’ 콘서트 현장에서도 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr