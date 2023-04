사진제공=티오피미디어

가수 김우석이 팬 콘서트를 열고 팬들과 소통한다.김우석은 오는 5월 27일 건국대학교 새천년관 대공연장에서 첫 번째 팬 콘서트 'KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN]'을 열고 팬들을 만난다.티오피미디어는 지난 18일 공식 SNS 채널을 통해 'KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN]' 개최 소식을 알리는 포스터를 공개했다.공개된 포스터 속 김우석은 로맨스 판타지 비주얼로 팬들의 마음을 설레게 했다. 타이틀에 적혀있는 'ASIA FANCON(아시아 팬콘)'은 추후 공개될 지역에 대한 궁금증을 높였다.콘서트명 'KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 : [THE SIREN]'은 매혹적인 유혹자 '세이렌'으로 돌아온 김우석의 매력으로 빈틈없이 채워질 공연이라는 의미를 담았다. 그동안 남다른 팬사랑을 드러낸 김우석이었기에 이번 팬 콘서트에서 어떤 모습을 선보일지 관심이 집중된다.Nia(니아,팬덤명) 3기 온라인 선예매는 오는 2일 오후 8시부터 3일 정오까지 일반 예매는 오는 4일 오후 8시부터 이뤄진다.오프라인 공연은 YES24 티켓, 온라인 공연은 hellolive(헬로라이브)에서 예매 가능하다. 공연과 관련된 자세한 사항은 김우석 공식 SNS 등을 통해 확인할 수 있다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr