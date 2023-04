사진=큐브엔터테인먼트 제공

비투비(서은광, 이민혁, 이창섭, 임현식, 프니엘, 육성재)가 신곡 '나의 바람 (Wind And Wish)'로 컴백한다.큐브 엔터테인먼트는 19일 0시 비투비 공식 SNS 채널을 통해 비투비의 열두 번째 미니 앨범 'WIND AND WISH'(윈드 앤드 위시)의 트랙리스트를 공개했다.트랙리스트에 따르면 이번 신보에는 타이틀곡 '나의 바람 (Wind And Wish)'를 비롯해 'Heaven', 'Day&Night', 'Moon Ride', 'Your Love'까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 '나의 바람 (Wind And Wish)'은 임현식이 작곡, 작사, 편곡에 참여해 비투비만의 색깔을 선명히 대중에게 보여줄 전망이다. 또한 이민혁, 프니엘까지 작사에 이름을 올려 한층 확장된 음악적 스펙트럼을 뽐낼 예정이다.더불어 수록곡 작곡, 작사에 비투비 멤버 이민혁과 프니엘이 크레디트에 이름을 새기며 이들의 한층 성장한 음악적 역량을 만날 수 있을 것으로 기대된다.비투비는 '그리워하다', '너 없인 안된다', '아름답고도 아프구나', '노래 (The Song)' 등 수많은 히트곡을 통해 많은 사랑을 받아오며 완성도 높은 앨범으로 K팝 팬들의 많은 사랑을 받았다.한편, 비투비의 열두 번째 미니 앨범 ‘WIND AND WISH’(윈드 앤드 위시)는 오는 5월 2일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr