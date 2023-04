사진제공=SM엔터테인먼트

NCT의 첫 유닛 NCT 도재정이 '퍼퓸(Perfume)'으로 향수 테마의 감각적인 퍼포먼스를 선사한다.오는 17일 발매되는 첫 미니앨범 '퍼퓸(Perfume)'의 타이틀곡 퍼퓸'은 도영, 재현, 정우의 아카펠라 보컬이 인상적인 R&B 일렉트로 펑크 장르의 곡으로, 사랑하는 상대에게 나의 향을 남기겠다는 메시지를 가사에 담았다.'퍼퓸'의 퍼포먼스는 향수를 테마로, 리드미컬하고 그루비한 멜로디와 어우러진 세 멤버의 한층 성숙하고, 감각적인 모습을 만날 수 있다.앨범에는 동명의 타이틀곡 '퍼퓸'을 포함해 '키스(Kiss)' '다이브(Dive)' '스트로베리 선데이(Strawberry Sunday)' '후유증 (Can We Go Back)' '안녕 (Ordinary)' 등 사랑에 대한 다양한 감정을 담은 총 6곡으로 구성, NCT 도재정의 새로운 음악 색깔을 선보인다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr