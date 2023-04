사진=마루기획 제공

가수 박지훈이 강렬한 눈빛으로 시선을 사로잡았다.박지훈은 3일 0시 소속사 공식 SNS를 통해 일곱 번째 미니앨범 'Blank or Black(블랭크 오어 블랙)'의 첫 콘셉트 포토를 공개했다.포토 속 박지훈은 유니크한 패턴의 셔츠와 와인색 가죽 팬츠를 착장하고, 밝게 염색한 헤어로 패셔너블한 스타일을 선보였다. 특히 커다란 지프차에 기대 턱을 괸 모습이 지금까지와는 또 다른 터프한 매력을 자아냈고, 카메라를 향한 강렬한 눈빛을 통해 한층 자신감 있는 애티튜드를 완성했다.전작 'THE ANSWER(디 앤서)'를 통해 부드러움과 강렬함을 오가는 은은한 카리스마를 선보였다면, 이번에는 한층 더 성숙해진 비주얼에 치명적인 무드를 더해 신보 콘셉트에 대한 기대감을 높이고 있다.'Blank or Black'은 6개월 만의 신보로, 가장 복잡한 미로, 가장 어려운 수수께끼처럼 우연한 호기심에 한 번 발을 들이면 단숨에 헤어 나오기 어려운 박지훈의 깊은 매력을 담았다. 비어 있는 건지 혹은 그저 가려둔 건지 알 수 없는 비밀스러운 서사를 타이틀곡 'Blank Effect (무표정)(블랭크 이펙트)'를 통해 노래할 예정이다.한편 박지훈의 일곱 번째 미니앨범 'Blank or Black'은 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr